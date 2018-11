Owru Yari Bakka’Na Warming-Up vrijdag 16 november in Villa Thalia

ROTTERDAM, 3 nov – Op maandag 31 december nemen we weer afscheid van het oude jaar op het traditionele Owru Yari Bakka’Na Festival in de Maassilo Rotterdam. Maar voor het zover is gaan we over twee weken eerst opwarmen🔥 voor Bakka’Na en wel op vrijdag 16 november 2018 in Club Villa Thalia te Rotterdam. Met artiesten als Young Ellens, Tabitha, Passion, Robin Roxette, Patrick Paul, Sam Sosa, Jayh Martina, Steff Blanque en MC Laco uit Suriname wordt het een avond om niet snel te vergeten! De laatst Early Bird kaarten zijn alleen dit weekend te koop via bakkana.nl.

Club Villa Thalia is uitgaan op internationaal niveau in het centrum van Rotterdam! Clubavonden met live entertainment, acrobatiek, lichtshows en 360 graden visuals. Gecombineerd met de welbekende BAKKA’NA vibe wordt het een avond die je niet mag missen! Dus kom opwarmen met de heetste artiesten van dit moment!

Beleef deze BAKKA’NA Warming-Up als echte VIP. Bel voor info over onze uitgebreide arrangementen en tafels: 010-2151770

BAKKA’NA Caribbean Warming-Up!

VRIJDAG 16 november 2018

23.00u – 05.00u

Club Villa Thalia

Kruiskade 31 Rotterdam

Toegang: 18+

www.bakkana.nl

Powered by Official (c) BakkaNa.NL – BakkaNa Owru Yari Festival at Maassilo Rotterdam