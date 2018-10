Sabroso Live at Asta Casino Den Haag (gratis toegang)

DEN HAAG, 9 okt – Op vrijdag 19 oktober 2018 is de populaire formatie SABROSO live te zien in het ASTA Casino te Den Haag. De toegang tot het casino en het optreden op die avond is volledig *GRATIS* en alle gasten worden voorzien van lekkere hapjes en drankjes. LET OP: aanvang 22.00u dus kom op tijd! Eindtijd: 01.00u.

In het ASTA monument, dat de afgelopen decennia een plek verworven heeft in de Haagse geschiedenis, staat een modern ingericht luxe casino met chique uitstraling en schitterende ambiance op u te wachten. Dit is een plek om te genieten en een bewonderenswaardige uitgaansgelegenheid vol entertainment!

Sabroso Live at Asta Casino Den Haag

Vrijdag 19 oktober 2018

Van 22.00u – 01.00u

ASTA Casino

Spui 27 Den Haag

Toegang vanaf 18 jaar

De entree, het amusement en de hapjes zijn zoals altijd gratis! Toegang vanaf 18 jaar – Speel Bewust