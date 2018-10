WASSEN! in de club met La Rouge op zaterdag 20 oktober

RIJSWIJK, 9 okt – Suriname lovers 🇸🇷 opgelet! Op zaterdag 20 oktober 2018 kun je eindelijk op een echt 100% Su feestje komen WASSEN! En speciaal hiervoor hebben we niemand minder dan -LA ROUGE- in Rijswijk uitgenodigd!! Jazeker, we gaan eindelijk WASSEN! met de toppers van de Kawina muziek, al meer dan 25 jaar lang!

Maar er is meer! Want vers vers uit Suriname komen ook deze gangmakers uit Paramaribo met ons WASSEN!:

🔥 ANDY SAFADO

🔥 GILLY GONZALES

🔥 MC LACO

Plus onze resident DJ MEO MANIA! 😎

Dus, kom! Kom WASSEN! op zaterdag 20 oktober 2018 in de exclusieve Sir Winston Club in Rijswijk (Zuid-Holland) van 23.00u – 04.00u. Kaarten zijn alleen online te koop via http://www.wassen.club

Surinam Food & vibe sowieso aanwezig! Leeftijd: vanaf 21 jaar.