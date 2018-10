PARAMARIBO, 9 okt – De Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP, is voor de tweede keer in enkele dagen getroffen door persoonlijk leed. Bestuurslid Radjen Pahladsingh is overleden. Zo kort na het verscheiden van parlementslid en ondernemer Shailendre Girjasing komt dit extra hard aan. Pahladsingh was jaren lang penningmeester van de VHP. Hij was eigenaar van de Surinaamse Dok- & Scheepvaart Maatschappij, SDSM.

- Advertentie -