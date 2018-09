Wereld Alzheimer Dag: Gerda Havertong helpt mensen met dementie in Suriname

AMSTERDAM, 21 sep – Het is vandaag Wereld Alzheimer Dag en in dat kader komt Gerda Havertong uitgebreid aan het woord in het Algemeen Dagblad. Havertong verloor haar moeder aan alzheimer en vecht sindsdien met Stichting Wiesje voor betere zorg voor mensen met dementie in Suriname. De 71-jarige actrice is bedroefd dat in Nederland geen enkele Surinaamse organisatie zich hard maakt voor de stichting.

“Er zijn voldoende organisaties en er zijn rijke Surinamers. Ik doe een moreel appèl op hen om me te helpen. Ik wil deze klus afmaken. Mensen die dementeren, mogen we niet afschrijven. Suriname is familie en familie laat je niet in de steek. Het gaat er niet om hoe oud je wordt, maar hoe je oud wordt” aldus Gerda tegen de krant.

In Suriname zag ze 18 jaar geleden mensen met dementie op straat zwerven en liggen. Bekommering om hen was minimaal en de ziekte zat in een taboesfeer. Ze zag ook de gebrekkige zorg voor mensen met dementie in Suriname. Daarom richtte ze in 2000 Stichting Wiesje op, vernoemd naar haar moeder.

In 2002 werd een kenniscentrum opgericht en in 2005 werd begonnen met een dagopvang. In 2015 werd we de eerste woonunit geopend, met 24 uur opvang voor acht bewoners. “Ik durf te zeggen dat Paramaribo nu verschoond is van dat taboe, mede dankzij Wiesje” zegt ze in dit uitgebreid artikel van het Algemeen Dagblad.