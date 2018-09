Anthony Nesty behaalde 30 jaar terug goud voor Suriname: veel beloofd

PARAMARIBO, 21 sep – Er was hem veel beloofd. Toen, dertig jaar geleden, was heel Suriname in extase. Anthony ‘Onze Golden Boy’ Nesty had de rest van de wereld voor schut gezet. Als ‘underdog’ wist hij toen klinkende namen achter zich te laten. Zijn decor was het Olympisch zwembad van Seoel. Anthony Nesty behaalde goud op de honderd meter vlinderslag. In een tijd waarin Rihanna tot ‘Ambassador Extraordinary’ benoemd wordt van haar Barbados, geeft het (nog meer) te denken.

Hoe zal Anthony Nesty zich voelen, de man die Surinames enig Olympisch metaal ooit in de wacht sleepte? “Het is teleurstellend, maar wat doe je. Zitten kniezen in een hoekje? Je moet gewoon verder leven”, zegt Nesty tegenover de Ware Tijd. Het spreekt voor het karakter van de kampioen. De bescheidenheid zelf. Het was niet anders toen hij dertig jaar geleden laaiend enthousiast verwelkomd werd.

De ietwat verlegen ogende Anthony liet het over zich heen komen. Ook de beloftes. Suriname heeft nu niets waar aan valt af te lezen dat één van zijn kinderen ooit Olympisch en later wereldkampioen is geweest. Niets. “Het is teleurstellend ja, maar ik ga er niet over zitten mokken. It is what it is”, aldus Anthony Nesty. Wellicht een teken aan de wand voor andere Surinaamse topsporters. Politici komen niet verder dan wat lippendienst, zodra ergens weer metaal is binnengehaald.