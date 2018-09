‘Ik wil een blanke zijn’ zegt Def Rhymz in nieuwe videoclip

AMSTERDAM, 21 sep – Hij is inmiddels al bijna vijftig maar nog steeds is Def Rhymz elk weekend op verschillende podia in Nederland te vinden. De in Suriname geboren entertainer heeft vandaag ook een nieuw nummer met bijbehorende clip uitgebracht. Zelf noemt hij het pure humor, het spraakmakend nummer ‘Blanke dingen doen’, waarin hij onder andere zegt ‘Ik wil een blanke zijn’.

Op jonge leeftijd begon Def Rhymz met breakdance en rappen. In 1986 werd hij Nederlands kampioen rappen. De jaren erna bleef hij rappen in – en met – diverse formaties. Zijn bekendheid nam vooral toe toen hij zijn nummer 1-hit ‘Doekoe’ scoorde. Al snel volgde zijn tweede nummer 1-hit ‘Schudden’. Voor zijn werk is hij onderscheiden met maar liefst drie TMF-Awards.

Geïnspireerd door zijn wijlen oom ‘Lieve Hugo’ kwam Def Rhymz eerder dit jaar al met een nieuw nummer genaamd ‘Poenta Woi’. En vandaag dus dit nummer ‘Blanke dingen doen’: