Oudste actieve politicus van Suriname wil extra schadeloosstelling wel

PARAMARIBO, 21 sep – Paul Somohardjo, leider van de politieke partij Pertjajah Luhur in Suriname, wil wel een verhoging van zijn maandelijkse ‘schadeloosstelling’. De verhoging is op de helling komen te staan nu parlementariërs van regeringspartij NDP hebben bedankt. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën is gevraagd de betaling van de verhoging aan te houden. Somohardjo is er niet van gediend. Hij wil de duizenden extra wel, omdat die zeker goed te gebruiken zijn.

De oudste actieve politicus in Suriname heeft een reeks sociale projecten lopen. Die worden samen met Pertjajah Luhur uitgevoerd. Het kost bakken vol met geld om de noodlijdende mens bij te springen. “Het geld is welkom. Daarmee kan ik mijn eigen sociale projecten subsidiëren”, zegt Somohardjo tegenover Dagblad Suriname. Tot zijn projecten behoort de sociale winkel waar levensmiddelen onder de marktprijs worden aangeboden.

Van zelfzuchtige motieven is dus geen sprake. “Hoe meer mensen komen, hoe meer mensen we kunnen subsidiëren”, aldus Somohardjo. Als het geld niet naar extra inkomen gaat voor de leden van het parlement, zal het toch alleen maar ‘verdampen’. Het heeft er intussen niet veel van dat de verhoging doorgaat. Wel wordt gesproken over alternatieve manieren voor aanpassing van het loon van leden van regering en parlement.