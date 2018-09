Boek over geschiedenis van slavernij en emancipatie in Suriname

AMSTERDAM, 13 sep – Binnenkort verschijnt bij Ambo|Anthos uitgevers het boek ‘Eigendomsstrijd’ van Karwan Fatah-Black. Een interessante historische studie die een heel ander licht werpt op ons slavernijverleden. Waar veel boeken en studies zich richten op het leven op de plantages, kijkt Karwan juist naar de gemeenschappen van vrijgemaakten en naar de zelfemancipatie van deze groep. Karwan schetst het Suriname rond de afschaffing van de slavernij en schetst een duidelijk beeld van de dynamiek in de samenleving. Hij laat zien hoe de zwarte bevolking zich ondanks alle racisme en discriminatie wist te emanciperen met de geringe mogelijkheden die er waren.

Het bekende verhaal over de slavernij in Suriname speelt zich af op de plantages waar de slavenhouder bepaalde wat je moest doen, waar je dat moest doen, wanneer en vooral ook met wie. In de straten, huizen en erfjes van Paramaribo was deze controle echter moeilijk vol te houden. Daar begon een vrije groep de fundamenten van een eigen gemeenschap te leggen. Terwijl de slavenhouders streden voor de controle over hun eigendom, zochten in de stad en aan de waterkant de slaven hun wegen naar vrijheid.

Aan de hand van de levens van deze grondleggers beschrijft Karwan Fatah-Black in Eigendomsstrijd de periode die voorafging aan de definitieve afschaffing van de slavernij in 1863. Het resultaat is een prachtig boek dat nieuw licht werpt op het Nederlandse slavernijverleden en de erfenis daarvan.

Karwan Fatah-Black (1981) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2013 aan de Universiteit Leiden. In 2016 ontving hij van de KNAW de prestigieuze Heineken Young Scientists Award voor Historische Wetenschap voor zijn onderzoek naar de Nederlandse trans- Atlantische handel, in het bijzonder de slavenhandel.