Surinaamse artiest Poppe brengt nieuwe track uit

ROTTERDAM, 13 sep – De Surinaamse artiest Poppe, officieel Simonia Darson, brengt binnenkort een nieuwe track uit. Het gaat om het nummer “A S’O It Go” featuring the king of Dancehall Beenie Man. Natuurlijk hoort er een videoclip bij en niemand minder dan Sylvia Geersen gaat de casting hiervan doen. Dat meldt Poppe’s management.

Poppe is een artiest uit Suriname, woonachtig in Nederland, die vooral in de reggae en Dancehall wereld bekend is. Sinds vorig jaar staat ze getekend bij Wow Pow Recording Studio waar ze haar single “Mi Law” heeft uitgebracht. Onlangs is er ook een officiële remix uitgebracht samen met Angelo King en Junior Kelly. Verder heeft ze ook samengewerkt met o.a Winne en Damaru.

De verwachte release datum van haar nieuwe track is 21 september 2018.