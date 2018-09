Multinational in Suriname wapent zich tegen verwachte ‘stormloop’ sekswerkers

PARAMARIBO, 12 sep – Rosebel Gold Mines, dochterbedrijf van multinational Iamgold, verwacht een stormloop van sekswerkers. De activiteiten van Rosebel Gold Mines in de nieuwe mijn in het Saramacca-gebied zullen trekpleistereffect sorteren. Bij het voorbereidend werk zullen bijna honderd arbeiders te werk worden gesteld. Dat zal oplopen tot honderd en vijftig als het mijnwerk begint. Het management maakt zich zorgen.

Dat is zo aangegeven in het milieu- en sociale-effectenrapport over het mijnwerk in Saramacca. Het is te verwachten dat met de arbeiders ook de commerciële seksindustrie zal neerstrijken. Daarom zullen voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Volgens Dagblad Suriname zullen werknemers en contractarbeiders getraind worden in de “ethische code en de gedragscode van Rosebel Gold Mines.

In de codes wordt deelname van welke aard dan ook aan commerciële sekshandel verboden. Er zal een “nultolerantiebenadering” gelden voor werknemers die tegen de codes in handelen. De bedoelde deelname wordt in het licht geplaats van mensenhandel. Arbeiders zullen worden aangemoedigd gevallen te melden als ze er van afweten. De seksindustrie in Suriname draait voor een groot deel op werk van buitenlandse vrouwen.