Surinaams benefiet diner voor bewoners verzorgingshuis Diemen

DIEMEN, 11 sep – Op 15 september organiseert Everyday People een Surinaams diner voor de bewoners van verzorgingshuis Berkenstede te Diemen. Hier wonen hulpbehoevenden ouderen van 60 jaar tot 100 plus. Allemaal zeer bijzondere mensen met mooie verhalen en ervaringen.

Naast het bieden van een diner voor alle bewoners zal een speciale bewoonster, mevrouw Sardha Soebedar Dwark ook extra in het zonnetje zetten. Naast dat zij dan 55 jaar wordt is het ook een zeer inspirerende vrouw. De eerste woorden die te binnen schieten bij deze mevrouw zijn positiviteit, doorzettingsvermogen en haar lach.

De manier waarop zij omgaat met teleurstellingen is uniek. Ondanks de vele hersenbloedingen is zij niet bij de pakken neer gaan zitten. Zij is een voorbeeld en een inspiratiebron! Wil jij helpen dit diner mogelijk te maken, door bijvoorbeeld boodschappen te sponseren of wil je op een vrolijke manier de ouderen entertainen? Wil je iets lekkers maken? Heb je een ander idee? Alles kan! Stuur dan een mail naar info@everydaypeople.nl