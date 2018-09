Suriname op internationale paardenrace in Hongarije deze week

PARAMARIBO, 11 sep – Deze week wordt in de Hongaarse hoofdstad Boedapest de Nationale Gallop oftewel Nemzeti Vágta, een belangrijke paardenrace, georganiseerd. Ook Suriname is daarbij vertegenwoordigd met een delegatie, waaronder de in Europa woonachtige Jean-Pierre Polanen (FOTO).

De Nationale Gallop (Nemzeti Vágta) is een driedaagse gebeurtenis die ruiters uit heel Hongarije trekt waarbij de paarden racen over het Heldenplein (Hősök tere) in Boedapest. Er is ook een internationale race waar vorig jaar de VS, Suriname, China, Servië, Turkije, Slowakije, Tjechische Republiek, Slovenië, Roemenie, Uzbekistan, Mongolie en Hongarije aan meededen. Het evenement heeft als doel de economische, culturele en politieke relaties tussen de deelnemende landen te versterken.

Suriname won vorig jaar bij de eerste uitnodiging brons en is dit jaar wederom uitgenodigd voor dit grootse paardensportevenement. De Surinaamse deelnemers hebben een speciaal promotie pamflet ontworpen en laten drukken om ons land, cultuur, toerisme, handel, paardensport te promoten in Centraal Europa.

Het evenement vorig jaar: