Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname nog achter stappenplan

PARAMARIBO, 11 sep – Inheemsen en hun gemeenschappen moeten oppassen vooor pogingen om hen onderling te verdelen. Dit stelt het bestuur van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, VIDS. Het aangekondigde uittreden van dorpshoofd Lesley Artist van Redi Doti wordt scherp veroordeeld. “De VIDS is het traditioneel gezagsorgaan der Inheemse volken in Suriname is en geen westerse organisatie waar men individueel naar gelieven kan toe- of uittreden.”

Wie door de eigen gemeenschap wordt aangewezen als dorpshoofd, is ‘automatisch’ onderdeel van het instituut Traditioneel Gezag. Dat duurt net zolang betrokkene dorpshoofd is. De VIDS verwacht dat “alle Surinamers, in het bijzonder de Inheemse volken, zich niet laten afleiden of verkeerd informeren, maar doorgaan op de ingeslagen weg naar volledige wettelijke erkenning van de rechten der Inheemse volken in Suriname.”

Artist, voormalig voorzitter van de VIDS en ex-parlementarier (NDP), had beter moeten weten. Hij vindt dat de VIDS het ‘stappenplan’ tot erkenning van de rechten, de rug heeft toegekeerd. Maar dit wordt tegengesproken. “De VIDS staat nog steeds achter het stappenplan en de gezamenlijke uitvoering met de regering en begrijpt niet dat in mediaberichten de indruk wordt gewekt als zou een andere koers worden op gegaan.”