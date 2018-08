Tentoonstelling in Amsterdam over voorouders uit Suriname

AMSTERDAM, 26 aug – In september gaat een tentoonstelling over Surinaamse voorouders van start in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. In de foto tentoonstelling getiteld ‘Trouwportretten, Surinaamse Voorouders in Beeld 1868- 1950′ staan Surinaamse bruidsparen centraal, of echtparen waarvan een van de partners een Surinaamse achtergrond heeft.

De foto’s laten niet alleen een treffend tijdsbeeld zien van de periode waarin het huwelijk werd gesloten, ze maken ook inzichtelijk hoezeer Surinamers onder Nederlands bestuur naar alle windstreken zijn afgereisd. Zo zijn er ook trouwfoto’s te zien van Surinaams-Nederlandse, Surinaams-Indische en Surinaams-Amerikaanse echtparen.

De tentoonstelling is een initiatief van Lucia Nankoe en is vanaf 14 september tot 14 november 2018 te zien in OBA Javaplein.