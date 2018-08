Associatie Kleine & Middelgrote Ondernemingen in Suriname vreest ‘isolatie banken’

PARAMARIBO, 26 aug – De Associatie van Kleine & Middelgrote Ondernemingen in Suriname, Akmos, is zeer bezorgd. Het heeft er veel van dat het Surinaamse bancaire systeem geleidelijk aan wordt geïsoleerd. Met de aanhouding van een geldzending van negentien miljoen euro in Nederland, lijkt een stroomversnelling te zijn ingezet. De ABN/AMRO volgde al gauw met het afstoten van klanten in Suriname. Akmos-voorzitter Sham Binda ziet een imagoprobleem.

Dit ligt aan de bodem van wat nu gebeurt. Suriname heeft door de jaren heen een imago opgebouwd van witwasparadijs. Het mag dan ook niet verbazen dat buitenlandse banken strenger worden tegen Surinamers of Nederlanders die in Suriname wonen. Het was kennelijk nodig schoonschip te houden. “Er zijn veel mensen in ons land die pseudobedrijven hebben geopend”, zegt Binda tegenover Dagblad Suriname.

De ernst van de aanpak in Nederland moet nu wel duidelijk zijn. Binda ziet daarom het aangehouden geld niet gemakkelijk vrijkomen. “De betrokkenen weten als geen ander wat er gaande is binnen onze samenleving. Dit, terwijl activiteiten vanuit de autoriteiten ontbreken om deze kwestie te herstellen. Daarom stellen we voor om de Surinaamse munt te dollariseren, maar dit gaat volstrekt aan dovemansoren voorbij.”