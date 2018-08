‘Mi Oso’: Kleurrijke woonbuurt met tropisch tintje in Amsterdam Zuidoost

AMSTERDAM, 24 aug – De naam is Surinaams en de uitstraling doet een beetje aan Suriname denken: ‘Mi Oso’. Het is een nieuwe woonbuurt in Amsterdam Zuidoost met een gezellig en warm (een beetje tropisch) tintje. Gemaakt voor stadse mensen die net zo makkelijk boerenkool serveren als kousenband met kip. Mi Oso bestaat uit ruime gezinswoningen met een lekkere veranda en tuin voor het betere binnen-buiten leven.

Mi Oso betekent ‘mijn huis, mijn droomhuis’ en wordt een woonbuurt met een relaxte en warme uitstraling. Het project bestaat straks uit 42 koopwoningen en 84 huurappartementen rondom een groene beschutte binnentuin waar je heerlijk kunt ontspannen. En dan is er natuurlijk die grote, exotische binnentuin om met alle Mi Oso bewoners te delen.

Kenmerkend voor de woningen in Mi Oso zijn de frisse witte gevels, de rode daken en de fraaie groene luiken voor de ramen om de zon binnen te laten of juist buiten te houden. Bijzonder aan de woningen is ook de veranda, waardoor je het hele jaar door veel vaker buiten kan zitten.

De verkoop van de eengezinswoningen start op dinsdag 28 augustus 2018.