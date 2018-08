Suriname’s robot in groep met hoogste aantallen geaccumuleerde punten

PARAMARIBO, 24 aug – Na enkele vermoeiende vertragingen en uitgestelde vluchten is het Robotics Team Suriname woensdagmiddag, drie dagen later dan gepland, terug in Suriname. In Mexico City heeft Team Suriname in totaal in alliantie verband 5.148 punten weten te behalen. Op de lijst van in totaal 161 teams zijn er slechts 54 teams, die een aantal van 5.000 en meer punten hebben gehaald.

Dat Suriname in deze reeks zit en gezien de robot Sweef Teki 2.0’s prestatie op het veld, betekent dit dat onze jongeren een robot ontwerp hebben neergezet welk functioneel relevant en dus effectief heeft kunnen deelnemen aan de ENERGY Impact Challenge. Ook de ondersteuning die Team Suriname heeft geboden aan enkele andere teams in Mexico, getuigd van een practische skillset en theoretische kennis van Robotics, welke op een goed niveau zit voor deelname aan deze jaarlijks terugkerende Internationale FGC games bestemd voor studenten tussen de 14 – 18 jaar.

Op de FG ranking lijst eindigde Suriname uiteindelijk op plek 103 met een totaal van 5.148 punten. Ter vergelijking: Nederland komt op spot 142 met een totaal aantal punten van 4.031 punten en Maleisië op spot 121 met een totaal van 3.980 punten. De FG ranking is allereerst gebaseerd op het aantal gewonnen matches en daarna op het aantal geaccumuleerde punten.