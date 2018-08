Dorpen in binnenland Suriname eisen directe betaling van goudbaggers

PARAMARIBO, 24 aug – Een besluit van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen is slecht aangekomen in het binnenland van Suriname. Onder meer de leiders van Langatabiki willen rechtstreeks betaald worden door de eigenaren van skalians. Deze pontons baggeren naar goud op de bodem van rivieren en kreken. Er werd steeds voor betaald. Maar Dodson vindt dat de plaatselijke gemeenschappen er niet echt op vooruitgaan. Het geld van de skalians moet nu aan de overheid worden betaald.

Het geld gaat dan naar ministeries die voor ontwikkeling kunnen zorgen in de gemeenschappen. Het besluit heeft kwaad bloed gezet. “We gaan dan de skalianhouders wegjagen. Zolang ze werken in onze omgeving, moeten ze bijdragen”, zegt hoofdbasya George van Dun tegenover de Ware Tijd. De leiders blijven er bij dat afspraken moeten worden nageleefd. Er moet vijf gram goud per week worden betaald.

Dat er geen ontwikkeling op gang komt, wordt ontkend. Er gebeurt wel degelijk wat. Onder meer worden traditionele rouwrituelen bekostigd. Ook worden er begrafenissen van betaald of het transport van zieken naar Paramaribo. “We weten wel wat we met geld moeten doen”, aldus Van Dun. Ook in andere gemeenschappen wordt gedreigd met het intrekken van instemming. Het ministerie had daar zelf om gevraagd bij toelaten van de skalians.