Film met nagesprek over vrijheid en slavernij in Suriname

AMSTERDAM, 21 jun – Vanavond, donderdag 21 juni 2018 om 20.00 uur, is de nieuwste documentaire “Drie Vrouwen” van Ida Does te zien in het Bijlmer Parktheater. In ‘Drie Vrouwen’ bepleiten de hoofdpersonen, elk op eigen wijze een waardige erkenning van het Nederlands slavernijverleden. Na afloop is er een nagesprek van Voices met regisseur Ida Does, Felix de Rooy (kunstenaar) en Phyllis Döll (systeemtherapeut & pedagoog).

Wat gebeurt er als je jouw familiegeschiedenis onderzoekt en je een foto vindt van de slaveneigenaar van jouw voorouders? Wat zie en hoor je als je dwaalt langs eeuwenoude Europese schilderijen met Afrikaanse kindslaven? Welke verhalen liggen verborgen achter eeuwenoude Haagse gevels? En wat is de betekenis van dit alles voor de Nederlandse identiteit?

Voor haar nieuwe documentaire filmde regisseur Ida Does erfgoeddeskundige Valika Smeulders, winti priesteres Marian Markelo en onderzoekster Ellen-Rose Kambel. Allen verdiepen zij zich op eigen wijze in het koloniale verleden van Nederland.

Drie Vrouwen | Ida Does & Voices

Donderdag 21 juni | Aanvang 20.00 uur | Bijlmer Parktheater

Door Ida Does Productions Documentary Films en NiNsee