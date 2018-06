Presidenten van Suriname en India doen mee aan Yoga lessen

PARAMARIBO, 21 jun – De presidenten van Suriname en India hebben vandaag mee gedaan aan Yoga lessen in het kader van de Internationale Dag van de Yoga. Yoga stamt uit India en is een hindoeïstische filosofie die leert de geest, het gevoel en het lichaam te beheersen. De president van India is momenteel op bezoek in Suriname en deed daarom ook mee vanmorgen.

Eerder hadden leiders van ‘Gods Bazuin Ministries International’ (GBMI) in Suriname alle Christenen en specifiek hun volgelingen ‘ernstig’ gewaarschuwd om niet deel te nemen aan Yoga lessen in Suriname.