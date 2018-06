Carrière switch: Oud-voetballer Royston Drenthe brengt eerste EP uit

ROTTERDAM, 18 jun – Royston Drenthe heeft een nieuwe carrière! De in Rotterdam geboren oud-voetballer van Surinaamse afkomst heeft afgelopen week zijn eerste EP uitgebracht onder zijn artiesten naam ‘ROYA2FACES’. De EP genaamd ‘Quatro’, bestaat uit 4 nummers en is te downloaden via alle grote streaming platformen .

“De 4 nummers laten elk een ander deel zien van ‘octopus’ Royston Drenthe . In de komende maanden wordt er hard gewerkt aan nieuwe nummers en een album. Videoclips mogen hierin niet ontbreken , dus hou hem in de gaten!” meldt zijn management.

Drenthe was in de jaren 2000 een zeer beloftevolle voetballer bij Feyenoord en vervolgens Real Madrid, maar kende vanaf 2010 een roerige loopbaan bij diverse clubs uit Spanje, Engeland, Rusland, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. In 2017 beëindigde hij zijn carrière in het betaald voetbal. Drenthe kwam éénmaal uit voor het Nederlands voetbalelftal.