Musicus Robert-Harman Sordam overleden na ziekbed

AMSTERDAM, 18 jun – In zijn woonplaats Amsterdam is musicus Robert-Harman Sordam vandaag na een kortstondig ziekbed overleden. De artiest, ook wel bekend als Robby Harman, groeide op in Amsterdam-Oost als kind van een Nederlandse moeder en vader uit Suriname. Hij begon met muziek op vijfjarige leeftijd toen hij accordeon lessen kreeg. Hij werd beïnvloed door een diversiteit aan culturele en muzikale stijlen. Jaren presenteerde hij zijn muzikale expertise in projecten, en ondersteunde diverse projecten van componisten.

Sordam zorgde samen met Guilly Koster in de 80-er jaren voor flinke opschudding met hun zwarte jongerenbeweging de Milestones. Volgens sommigen legden zij destijds onder andere de basis voor het allereerste zwarte radioprogramma en eerste zwarte tv-programma bij de Nederlandse publieke omroep.

Samen met Vincent Soekra is hij de oprichter van International Kaséko Organisation (IKO Foundation). Naast muziekdocumentaires, produceerden zij in samenwerking met 529 Media Productions in 2008 het IKO – King of Kaséko Crossover Concert, een ode aan de legendarische zanger lieve Hugo. Het was een magische avond, in een compleet uitverkocht Concertgebouw in Amsterdam. Met diverse optredens van bekende Nederlandse artiesten begeleid door het Metropole Orkest.

Robby Harman bracht daarna het CD-in-Boek album ‘Harmanized’ uit: een origineel muzikaal concept van vocale swing-ballads en jazzy geïmproviseerde muziek met Afro-Caribische invloeden.