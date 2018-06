Bejaarde Surinaamse van 71 doet mee aan WK powerliften

AMSTERDAM, 5 jun – Ze is 71 jaar en lift met gemak 135 kilo. Ina Koolhaas Revers doet namens Nederland mee aan het WK powerliften. Haar geheim: ‘Heel veel seks en sport’, maar ook discipline. “Discipline heb ik van huis uit meegekregen. Mijn vader was militair en wij waren de eerste generatie Surinamers in Nederland. Mijn ouders leerden ons aan om altijd meer ons best dan anderen te doen, omdat mensen extra op buitenlanders letten” zegt ze in en uitgebreid interview met Het Algemeen Dagblad.

Powerlifting is een krachtsport die zich concentreert op drie verschillende bewegingen/lifts: Squat (kniebuigen), Benchpress (bankdrukken), Deadlift (een gewicht van de grond tillen). De sport draait er om een maximaal gewicht met correcte uitvoering in één keer te verplaatsen. De sport is een van de meest beoefende krachtsporten, met mannen en vrouwen uit 78 landen die het beoefenen. Het is een individuele sport, waarbij zelfverbetering centraal staat.

Ina Koolhaas Revers doet woensdag 6 juni mee aan het wereldkampioenschap powerliften in Calgary (Canada). Zij is in haar wedstrijdcategorie de eerste deelnemer afkomstig uit Nederland ooit. Met een enorme halter ging AT5 samen met Ina Zuidoost in, om de proef op de som te nemen en dat leverde een hoop gelach op. Waar de meeste mensen de halter nog geen milimeter van de grond krijgen, tilt Ina het gevaarte zo de lucht: