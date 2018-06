Santokhi over mislukt straatprotest: grove steken laten vallen

PARAMARIBO, 5 jun – De organisatoren van het recente straatprotest in Suriname hebben grove steken laten vallen. Dit zegt Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van Surinames grootste oppositiepartij, de VHP. De organisatoren, voornamelijk de Next Generation Movement, zijn er niet in geslaagd indrukwekkende aantallen burgers te mobiliseren. De vraag is waar het aan gelegen kan hebben. Grote groepen Surinamers zijn bepaald niet te spreken over de manier waarop het land bestuurd wordt.

Toch is het aan geen van de straatprotesten van de Next Generation Movement te merken geweest. Er blijken meerdere oorzaken aan te wijzen. Onder meer is geen rekening gehouden met Ramadan, de vastenmaanden van de moslims. “De mensen hebben rust nodig, want ze onthouden zich van voeding en andere activiteiten. Ze concentreren zich op het innerlijke en daar moet je respect voor hebben”, zegt Santokhi tegenover de Times of Suriname.

Dat de actieleiders het hebben over onwil bij oppositiepartijen en maatschappelijke organisaties, is niet terecht. Er moet gewoon beter worden afgestemd. Maar ook de manier van mobiliseren zou tekort schieten. Mensen oproepen om maar ergens bijeen te komen, legt geen zoden aan de dijk. “Wij laten onze stem horen op wijkbijeenkomsten. Wij gaan naar de gemeenschap toe”, aldus Santokhi. Dat gebeurt tot in het achterland.