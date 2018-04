Carifesta XL: 2-Remember meets Passion in Zoetermeer

Op zaterdag 5 mei 2018 is CARIFESTA XL terug in Dekker Zoetermeer! Van 22.00u – 03.00u kun je weer genieten van een gezellige 30+ Caribische dansavond met topentertainment! Want ook op deze editie gaan we dansen met twee top live bands, onze resident DJ en een hele speciale gast, dus mis dit niet!

Op 5 mei kun je los gaan op heerlijke live muziek van de bekende all-round formatie 2-REMEMBER! Tussendoor draait onze resident DJ: SENZY, de lekkerste hits aan elkaar. We sluiten de avond af met opzwepende muziek van de populaire UrbanKawina sensatie van dit moment: PASSION! Onze special guest is DJ ANDY SAFADO, helemaal uit Suriname! Uiteraard is onze Surinaams-Javaanse catering weer van de partij.

Kaarten zijn in de voorverkoop normaal €17,50 (poort duurder) maar nu -tijdelijk- als ‘Super Early Birds’ hier online verkrijgbaar voor slechts €12,50. Wees er snel bij want de Super Early Birds’ zijn altijd snel uitverkocht!

– VIP TAFELS beperkt beschikbaar: bel/ap 06-26328025 voor meer info –

Het feest vindt van 22.00u – 03.00u plaats in DEKKER ZOETERMEER. Dekker Zoetermeer is een ruim opgezette exclusieve party accommodatie, schitterend en centraal gelegen in het groene hart van de Randstad. Parkeren is geen enkel probleem met 550 gratis parkeerplaatsen voor de deur!

Het wordt weer een echte Carifesta avond zoals je van ons gewend bent, met gezelligheid, leuke mensen en altijd een topsfeer, dus haal je kaarten op tijd!!

CARIFESTA XL

Datum: Zaterdag 5 mei 2018

Locatie: Dekker Zoetermeer

Tijd: 22.00u – 03.00u

Line-up: 2-REMEMBER, PASSION, SENZY & ANDY SAFADO

Kaarten: vanaf €12,50 hier online te koop

Toegang: 30+

Dresscode: feestelijk – geen sportkleding en/of petjes

Beveiliging aanwezig

Parkeren: gratis voor de deur

Info: 010-2151770 of www.carifesta.nl