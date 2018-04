Dubbele lonen Surinaamse parlementariërs, ‘staatskas legaal leeg geroofd’

PARAMARIBO, 3 apr – De overheidskas wordt legaal leeg geroofd. Dit stelt John van Coblijn, adviseur van voormalig president Ronald Venetiaan en leider van de politieke beweging Un Opo. De mensen die de praktijk bedrijven van het legaal roven, zijn geen anderen dan de leden van het parlement. In elk geval zit een overgroot deel meerdere inkomsten binnen te halen. Inkomsten die alle betaald worden uit de publieke kas. Het is een vergaande vorm van inhaligheid.

En dat in een positie waar juist een waakhondfunctie bij zou worden verwacht. “Als je parlementariër bent, ben je één maal vier en twintig uur parlementariër. Je kunt geen beleidsmedewerker, beleidsadviseur en ambtenaar zijn of in commissies zitten om meer te verdienen. Het is gewoon hebberig zijn”, zegt Van Coblijn tegenover Dagblad Suriname. Bijna tweederde van het parlement heeft meerdere publieke baantjes.

Daarbij wordt nauwelijks of geen prestatie geleverd. Allemaal voor rekening van de belastingbetaler. “Het wordt tijd dat dit soort zaken via wetgeving geregeld wordt. Zodoende hoeven mensen, die al een redelijk betaalde job hebben, niet opnieuw betaald te worden”, aldus Van Coblijn. Onlangs ontstond enige deining in het parlement toen van de extra inkomsten gewag werd gemaakt. Het bleef daarbij.