Nog een aanhouding in zaak 593 kg cocaïne in SLM-vliegtuig

In de zaak van de onderschepte 593 kilo cocaïne in een SLM-vliegtuig, hebben de autoriteiten in Suriname afgelopen weekend nog een man aangehouden. Het gaat om de 37-jarige S.D. die als loading supervisor fungeerde bij een contractbedrijf, dat diensten verricht voor de SLM.

De man werd zondag 24 maart op zijn werkplaats opgespoord en aangehouden ter voorgeleiding, meldt de Surinaamse politie.

Op 6 maart werd 593 kilo cocaïne verpakt in 17 dozen, door het BID-team onderschept in het SLM-vliegtuig dat op vertrek naar Nederland stond. De onderschepte drugs zijn inmiddels door de politie vernietigd te Kraka.

In deze zaak werden eerder vijf mannen in verzekering gesteld. Hun inverzekeringstelling werd daarna met 30 dagen verlengd door het parket. Onder de vijf verdachten is een politieagent die bij het BID-team tewerkgesteld was.

S.D. is na te zijn voorgeleid bij een hulpofficier van justitie in afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het is niet uitgesloten dat er meerdere personen in de zaak aangehouden zullen worden. Het onderzoek duurt voort.