Politieman en vier anderen aangehouden in zaak cocaïne in SLM vliegtuig

In de spraakmakende zaak waarbij op 6 maart jongstleden 17 dozen cocaïne met een totaal gewicht van 593 kilogram in de ruimte onder de cockpit van een SLM toestel werden aangetroffen, zijn vijf personen als verdachte aangemerkt en in verzekering gesteld.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om twee security medewerkers, een politieagent van het BID-team en twee beladers.

De vijf mannen werden vrijdag opgeroepen in verband met het onderzoek door de Surinaamse Narcotica Brigade. Alle vijf zijn als verdachte aangemerkt en na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld.

Vernomen wordt dat de verdachten mogelijk een contact verbod zijn opgelegd in belang van het onderzoek.

De in beslag genomen drugs zijn inmiddels door de politie vernietigd te Kraka afgelopen zaterdag. De lading was door een vrachtbedrijf die pakketten levert aan Nederland, vanuit Nickerie getransporteerd naar de loods van de SLM op de luchthaven.

Of er meerdere aanhoudingen in de zaak verricht zullen worden is nog niet duidelijk. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.