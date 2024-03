De politie in Suriname heeft vanmorgen weer een hoeveelheid drugs, die recentelijk op diverse locaties in beslag is genomen, vernietigd.

Deze drugsverbranding vond plaats op het recreatieoord van de politie te Kraka, onder leiding van het Surinaamse Openbaar Ministerie.

Vorige week vond ook al een drugsverbranding plaats en wel te Nickerie. Daar werd een lading cocaïne met een gewicht van 2.415,95 kilogram in brand gestoken.