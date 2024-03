Voetganger in ziekenhuis overleden na aanrijding door bestelbusje

Een 63-jarige voetganger in Suriname is afgelopen donderdag overleden, nadat hij op dinsdag 20 februari tijdens het oversteken werd aangereden door een bestelbusje in het district Saramacca. Dat meldt de Surinaamse politie vandaag.

De man zat kort voor de aanrijding als duorijder op een bromfiets. Ter hoogte van pand no. 391 aan de Catarina Sophiastraat te Calcutta, stapte hij van de bromfiets af om vermoedelijk zijn weg te voet verder voort te zetten.

Bij het oversteken werd hij door een bestelbusje aangereden en raakte zwaargewond. De voetganger liep een barstwond op aan het hoofd op en toonde tekenen van verward zijn.

Het slachtoffer werd voor medische hulp overgebracht naar de RGD-poli te Tijgerkreek en van daaruit met de ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De gewonde voetganger werd ter verpleging in de ziekeninrichting opgenomen, alwaar hij ruim twee weken later op 7 maart 2024 het leven liet.

De automobilist die in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs verkeerde niet onder invloed van alcohol of een of ander bedwelmende middel. De politie van het bureau Calcutta is belast met het onderzoek van deze aanrijding.