Rusland: “Suriname heeft ook de laagste salarissen in de regio”

NPS-voorzitter Gregory Rusland vindt de verhoging van de prijzen van stroom in Suriname met 61% zorgwekkend. Het verhaal dat in Suriname in vergelijking met de rest van de regio de laagste energietarieven worden betaald, vindt hij niet correct.

“Dat mag mooi en waar zijn, maar toch is het zo dat Suriname ook de laagste salarissen heeft in de regio. Als je kijkt naar wat een leerkracht, een politieman en zelfs een beginnende arts op dit moment verdient. Dan zijn ze ook op het laagste niveau in de regio”, zei Rusland in een radio-interview op ABC.

Volgens de Surinaamse politicus is deze situatie te wijten aan het slecht financieel-economische beleid dat in de afgelopen jaren is gevoerd. Hierdoor is de Surinaamse samenleving in een situatie belandt, waarbij zij juist zoveel als mogelijk hulp nodig heeft.

“Wij begrijpen dat uiteindelijk de kosten van producten, in dit geval stroom en dergelijken, door de consument betaald moeten worden. Maar niet op deze manier waarbij je subsidies zo snel afbouwt. Terwijl de mensen nog niet op het niveau zijn waar ze stabiel zijn op een hoger salaris”, aldus de NPS’er.

Rusland stelt dat een deel van mensen wel gesubsidieerd worden in de koopkrachtversterking welke door de overheid (SOZAVO) wordt verstrekt. Maar de uitbetaling van deze koopkrachtversterking loopt nog steeds niet zo goed bij alle mensen.

“Wij vinden dat na 900 kWh je middenklassers hebt die de volle pond zullen moeten betalen. Die zullen samen met een deel van het bedrijfsleven die 2 miljard SRD moeten ophoesten. En dat kan toch wel grote consequenties hebben voor onder andere het bedrijfsleven, maar ook die middenklasser”, aldus de politicus.

Deze verhoging gaat in fasen gebeuren: vanaf 6 maart is er gemiddeld 40% bijgekomen op de huidige prijs. Om de twee maanden (mei, juli, september en november) komt er dan 7% bij. De verhoging is bedoeld om de subsidie van 4.5 miljard SRD per jaar af te bouwen naar 2.4 miljard SRD voor 2024.

De regering kan het niet lang meer volhouden om de miljarden te blijven betalen om de tarieven (kunstmatig) laag te houden. De eerste (verhoogde) factuur is in april.