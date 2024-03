Criminelen schieten op auto van ondernemer: tas met levensmiddelen buitgemaakt

Vier mannen hebben vandaag op klaarlichte dag een 40-jarige Chinese ondernemer in Suriname achtervolgd en daarna geschoten op zijn auto. Uiteindelijk hebben ze een tas van de man weten te stelen.



Vernomen wordt de daders de ondernemer S.G. achtervolgden vanaf Commewijne. Toen de man dit door had, voerde hij de snelheid van zijn auto op. Hij parkeerde zijn voertuig voor winkel Gao Ming aan de Gemenelandsweg.



De man stapte uit en rende de winkel binnen met een tas, waarin hij geld had bewaard. Toen de daders dit zagen stapten twee van hen uit waarna één van de mannen een schot op de auto loste.



De gewapende rover sloeg vervolgens de linker zijruit van het voertuig kapot, waarna ze het voertuig openden. De mannen haalden het voertuig overhoop en gingen er vervolgens vandoor met een tas waarin levensmiddelen bleken te zitten.



De daders reden in een grijze Toyota Vitz. Na de daad was politie Nieuwe Haven ter plaatse voor onderzoek. In het voertuig van het slachtoffer is een patronenhouder inhoudende 11 scherpe patronen aangetroffen, welke niet aan het slachtoffer toebehoort.

De patronenhouder met munitie is in het belang van het onderzoek in beslag genomen. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.