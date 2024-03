Welles heeft besloten om Suriname te blokkeren op zijn sociale media

De bekende acteur en comedian Ruben Welles heeft vandaag laten weten dat hij na maanden van overweging heeft besloten om Suriname te blokkeren op zijn sociale media.

In een verklaring geeft Welles aan dat hij hiertoe besloten heeft, omdat hij merkt dat zijn content niet meer in lijn is met de Surinaamse bevolking.

“De dingen die ik graag doe worden vaak negatief besproken, wat veel onrust veroorzaakt in de samenleving en het moeilijk maakt om creatief te zijn. Het zijn slechts enkele individuen die zich zo sterk focussen op alles wat ik doe, waardoor ik mezelf niet meer kan zijn”, schrijft hij vandaag.

Hij geeft verder aan dat het als creatief persoon met veel liefde en ideeën, frustrerend is om te merken dat negativiteit wordt geaccepteerd als normaal in Suriname. “Ik wil me liever richten op een andere fanbase die meer ontwikkeld is en kritisch nadenkt voordat ze negatief reageren”, aldus Welles die besluit met:

“Het belemmert niet alleen mij, maar ook anderen. Daarom neem ik afstand van mijn carrière in Suriname en zal ik mijn focus verleggen naar het buitenland, waar er meer waardering is voor artistieke expressie en waar men op een ander niveau handelt.”

In een reactie aan de redactie van Waterkant.Net zegt Welles dat hij 86.000 Surinamers heeft geblokkeerd en dat het jammer is dat het zover moest komen.