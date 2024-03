In Nickerie aangetroffen drugs vernietigd in opdracht OM

De lading drugs, met een gewicht van 2.415,95 kilogram, die eerder in beslag was genomen door de politie van het bureau Nieuw Nickerie, is vandaag vernietigd in opdracht van het Openbaar Ministerie in Suriname.

Dat meldt de Surinaams politie regio West.

De drugs werden gevonden na het blussen van brand in een pand aan de Palingstraat in het district Nickeri. De brandweer stuitte in een aparte opslagruimte binnen de loods op cocaïne die in verschillende formaten was verpakt.

Het Meldpunt Informatie Anoniem in Suriname (MIA) heeft vandaag drie foto’s gedeeld van verdachten, die mogelijk betrokken zijn in deze zaak: