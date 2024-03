Verdachten in 2.415 kilogram cocaïne zaak Nickerie gezocht

Het Meldpunt Informatie Anoniem in Suriname (MIA) heeft vandaag deze drie foto’s gedeeld van verdachten, die mogelijk betrokken zijn in de zaak waarbij deze week 2.415 kilogram cocaïne in Nickerie na een brand werd aangetroffen.

Het gaat om, van links naar rechts, Mohamed Faisoel Dwarka, Samikapoer Ramcharan en Mohamed Fariez Dwarka.

De politie van het bureau Nieuw Nickerie ontving in de middag van woensdag 6 maart 2024 omstreeks 17.30 uur een brandmelding op een adres aan de Palingstraat in het district Nickerie en deed de locatie aan voor onderzoek.

Bij aankomst troffen de wetsdienaren een loods aan die in brand stond. De brandweer die ter plaatse was en op een bepaald moment het vuur onder controle had, stuitte in een aparte opslagruimte binnen de loods op een hoeveelheid witachtige substantie, die in verschillende formaten was verpakt.

De afdeling Forensische Opsporing stelde een onderzoek in en bleek het om drugs te gaan. De lading met een gewicht van 2.415,95 kilogram werd in beslag genomen en naar het politiebureau overgebracht.

Er zijn in deze zaak nog geen aanhoudingen verricht. Het verdere onderzoek in deze zaak zal worden overgedragen aan de Narcoticabrigade van het Korps Politie Suriname.