51-jarige man valt dood neer tijdens werkzaamheden

Een 51-jarige man is donderdagmiddag tijdens werkzaamheden, thuis aan de Hanoverlaan in Suriname, dood neergevallen.



Vernomen wordt dat het slachtoffer al enkele dagen pijn op de borst had. Terwijl hij donderdagmiddag bezig was met het draaien van cement (foto) met twee zonen viel hij in de handen van één de zonen waarna hij op de grond werd gelegd.



Daarna bewoog hij niet meer. Bij aankomst van de politie werd een arts ingeschakeld die de dood vaststelde.

Het vermoeden bestaat dat het slachtoffer als gevolg van een acute hartinfarct is overleden. Zijn lichaam is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.