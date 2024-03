Bouva: “DOE was ook deel van het circus van de politiek”

NDP-parlementariër Melvin Bouva vindt het frappant dat DOE-voorzitter Steven Alfaisi het parlement en de politiek in Suriname ‘Circus Stupido versie 2.0’ noemt, terwijl DOE eerder ook deel heeft uitgemaakt van hetzelfde parlement.

“DOE was ook onderdeel van wat hij noemt het circus van de politiek van vandaag. DOE is deel geweest van het parlement en heeft ook in de regering gezeten, maar heeft bewezen daar niet zoveel van te begrijpen. Politiek is geen experiment”, benadrukt de NDP’er.

In een persbericht zei Alfaisi: ‘Maar anno vandaag is het circus compleet. Ik noem deze versie van onze politiek ‘Circus Stupido versie 2.0’. Er is nu officiële toetreding van cabaretiers tot de politiek. Verder meet de 2e man van het land zich aan, de staart van de koe vast te houden en weet verder van niks af, terwijl de 1e onophoudelijk bid om de koers te laten zakken en het licht in een tunnel ziet dat het merendeel van de samenleving niet ziet’.

Bouva benadrukt dat de politiek wel de hand in eigen boezem moet steken aangezien de politieke cultuur van Suriname niet één is waar men trots op kan zijn.

“Campagnes van politieke partijen in goed ontwikkelde democratieën richten zich op partijprogramma’s, partijfilosofieën en de partijideologie. Op momenten heb je wat persoonlijke dingen, op momenten is het ook een beetje vuil en vies, maar het karakter is anders. Het karakter van de politiek daarentegen in Suriname is één van vuilsmijterij, het bekladden en criminaliseren van elkaar, vertellen van mooie verhalen en beloftes. Het lijkt soms op een circus, maar het is ‘damn serious business’, omdat we praten over de toekomst van het land. Daarom zal ik ervoor blijven pleiten dat de politieke cultuur moet veranderen”, aldus Bouva.

Volgens de NDP’er is er een verkeerd beeld bij de Surinaamse samenleving dat het merendeel van de leden van De Nationale Assemblee laag of nauwelijks geschoold zijn. “Ik denk dat meer dan 50% van De Nationale Assemblee wel academisch dan wel hoger opgeleid is. Het idee dat er bestaat dat het het tegenovergestelde zou zijn, zou dus niet kloppen”, aldus de politicus.