25-jarige inheemse moeder en dochtertje (4) vermist

De politie in Suriname heeft vandaag aandacht gevraagd voor de vermissing van een 25-jarige Inheemse vrouw en haar 4-jarig dochtertje.

De moeder Selinda Koeroeke is op 29 Januari 2024 vanuit Kwamalasemoetoe vertrokken naar Paramaribo aan de Christophel Kerstenstraat met de bedoeling haar dochter Jessiani Koeroeke naar de dokter te brengen, daar zij geopereerd moest worden.

De twee zijn sedertdien niet huiswaarts gekeerd, meldt het Korps Politie Suriname.

De Surinaamse politie laat verder weten dat de moeder gesignaleerd is in het district Brokopondo op één van de nederzettingen alwaar er aan goudwinning wordt gedaan.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermisten, wordt verzocht om contact te maken met de politie van de afdeling Jeugdzaken op de telefoonnummers 404565 en 404756 of het Command Center (CC) op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.