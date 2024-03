Bijkans 600 kilo cocaïne onderschept in SLM-vliegtuig

Het Bestrijding Internationale Drug team in Suriname (BID-team) heeft woensdag 593 kilogram cocaïne in 17 dozen onderschept in een vliegtuig van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) dat op vertrek stond naar Amsterdam.

De dozen cocaïne waren verstopt in de machinekamer aan de onderzijde van de cockpit, meldt het Korps Politie Suriname.

Er is een melding van een ongeregeldheid doorgespeeld, waarna er een onderzoek is verricht door de maintenance die het BID-team inschakelde.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de Narcotica Brigade. De vlucht is omstreeks 21.44 uur met meer dan drie uren vertraging vertrokken.

In het district Nickerie is er woensdagavond nog een grotere partij cocaïne onderschept. Bij het nablussen van een brand in een loods in de Van Pettenpolder is volgens bronnen meer dan 2.000 kilogram cocaïne aangetroffen en in beslag genomen.

De drugs werden met meerdere pick-ups afgevoerd naar het hoofdbureau van politie te Nieuw-Nickerie (foto’s onder). De omgeving rondom het station is groots afgezet.