Pakittow aan Hellings: “Oude politiek gaat je die okasi nooit geven om aan de top te komen”

Activist en politicus Stephano ‘Pakittow’ Biervliet vindt dat Raoul Hellings, Mielando Atompai en Sergio Gentle een verkeerde keus zullen maken indien ze zich daadwerkelijk aansluiten bij de Nationale Partij Suriname (NPS).

“Oude politiek gaat je die okasi (kans) nooit geven om aan de top te komen”, luidt de boodschap van Pakittow, die ook topper is van de politieke partij PRO.

Hellings zei in december vorig jaar dat het er dik in zit dat hij en Atompai dit jaar het besluit nemen om de NPS te gaan joinen. Pakittow stelt dat de drie mannen slim genoeg zijn om zelf na te gaan welke van de oude politieke partijen in Suriname hen is komen ondersteunen tijdens de verschillende straatacties van de Organic Movement in 2022.

Deze zelfde partijen, waaronder ook de NPS, waren ook afwezig toen de Surinaamse Politiebonds (SPB) acties voerde voor lotsverbetering en ook niet toen Hellings en Gentle werden ontslagen.

De PRO-topper had daarom graag gezien dat het trio zich bij een jonge politieke partij zou aansluiten.

“Zover ik weet ben ik de enige hoor. So ye si dat ano suma ye ondersteun ini a libi e kon ondersteun yu. Den man no denki pikin moro fara van: ‘san ye reken e psa, deze mensen zijn de nieuwe generatie. Laten we hun gaan ondersteunen, want hun hebben mij ondersteund’.

Want a man san ben kon nanga a truck nanga a sound, na mi yere. Maar ze zijn naar de NPS gegaan en het is ook hun keus. Den man dati e trusu den srefi. Ano NPS e trusu den. NPS no abi a mentaliteit dati. NPS na ene partij dat na san den man taki dati na wet”, aldus de politicus.