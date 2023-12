Hellings: “Ik ben nog niet toegetreden tot de NPS”

Oud-politiebondvoorzitter Raoul Hellings stelt nog niet te zijn toegetreden tot de Nationale Partij Suriname (NPS). “Ik heb zeker twee keren gesproken met de NPS en als je het aan mij vraagt zit het er dik in dat we volgend jaar het besluit nemen dat we de NPS gaan joinen”, zei Hellings in het programma Bakana Tori.

Afgelopen weekend maakte de Surinaamse krant De Ware Tijd bekend uit betrouwbare bronnen te hebben vernomen dat zowel Hellings als de politiebondvoorzitter Mielando Atompai formeel toegetreden zouden zijn tot de groene partij en dat binnenkort ook Sergio Gentle het lidmaatschap van deze partij zal aanvaarden.

Hellings voerde aan dat deze informatie niet op waarheid berust aangezien hij samen met Atompai nog on speaking terms is met de NPS, waaronder ook voorzitter Gregory Rusland. Wat de toetreding van Gentle betreft, beweert hij dat dit verhaal uit de duim is gezogen.

“Er is gesproken over de politieke gang van zaken en de richting die de NPS wil opgaan. Ik heb ook mijn opvattingen over zaken gepresenteerd. En we kunnen elkaar vinden in de benadering. Ik ben nog altijd de mening toegedaan dat de voorzitter van de NPS als politiek leider een beetje meer swag moet tonen. A man musu kon pikinso moro faya”, vervolgde Hellings.

Voor de oud-politiebondvoorzitter is het belangrijk dat hij op de kandidatenlijst wordt geplaatst zodat hij gekozen kan worden tot lid van De Nationale Assemblee (DNA). Maar hierover zou nog niet met de partij zijn gesproken. Hij is ook nog bezig rond te kijken en zaken te observeren. In ieder geval zou hij niet naar de NPS zijn gegaan indien deze partij niet uit de coalitie zou zijn getreden.

In oktober zei Hellings nog dat hij drie politieke partijen heeft geïdentificeerd waar hij zich mogelijk zou willen aansluiten. Volgens de oud-hoofdofficier van politie in Suriname ging zijn hart uit naar de politieke partijen DOE, A20 en de NPS.

“Ik heb eerder aangegeven dat ik niet naar de NPS wil, maar de NPS heeft potentie. De NPS moet wel gaan werken aan haar leiderschap”, zei hij toen.