Robinhood verdediger Roshiano Soebarman verkozen in Concacaf Elftal van de week

Robinhood verdediger Roshiano Soebarman is samen met onder andere wereldster Lionel Messi verkozen in het Concacaf Elftal van de week.

Soebarman is na doelman Jonathan Fonkel de tweede speler van de landskampioen van Suriname met zo een uitverkiezing.

Robinhood is afgelopen woensdag uitgeschakeld in de Concacaf Champions Cup 2024. De uitwedstrijd tegen Herediano van Costa Rica werd met 2-0 verloren en de thuiswedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Soebarman speelde uit en thuis een sterke wedstrijd. Fonkel was de grote man voor zijn club in de eerste wedstrijd. Robinhood verloor dankzij hem met slechts 2-0 van Herediano.

De focus van de rood-groene formatie is nu is om koploper van de Suriname Major League te worden en daarna te strijden voor prolongatie van de titel.