BEP installeert afdelingsbestuur Frans-Guyana

In het kader van de vernieuwingen binnen de BEP in dit geval het uitslaan van de vleugels buiten Suriname heeft een delegatie onder leiding van voorzitter Ronny Asabina op zaterdag 9 maart en zondag 10 maart jl. een bezoek gebracht aan de structuren in Frans-Guyana met name St Laurent du Maroni.

Tijdens de vergadering heeft voorzitter Asabina een afdelingsbestuur voor geheel Frans-Guyana geïnstalleerd onder leiding van Frans Tjapa. Het afdelingsbestuur telt voorlopig 6 leden en zal verder uitgebreid worden met leden in de verschillende gebieden van Frans-Guyana.

Asabina zei verder dat er later in het jaar ook afdelingen in Nederland, Frankrijk, België, Zuid-Afrika, het Caraïbisch gebied en USA zullen worden ingesteld als ondersteuning naar het hoofdbestuur van de partij toe.

Ook de kern van Apatou onder leiding van John Pinas die op de meeting aanwezig was, is gelijk door de voorzitter geherinstalleerd.

Asabina heeft het afdelingsbestuur als opdracht meegegeven dat zij binnen 3 maanden een jongerenafdeling, een vrouwenafdeling en ouderenraad voor Frans-Guyana moet samenstellen. De bedoeling is dat het bestuur terug zal komen om deze structuren te installeren. Het afdelingsbestuur zal samen met de kernen en deze nog in te stellen structuren ervoor moeten zorgdragen dat de partij voldoende bekendheid verwerft en dat de groei harder zal zijn.

Hij drukte de aanwezigen op het hart om de familie leden in Suriname positief te beïnvloeden zodat zij de keuze voor BEP maken op 25 mei 2025 om zodoende een andere regering te kiezen waarin BEP zal participeren. “Indien het goed gaat in Suriname hoeft u niet zoveel ondersteuning te geven aan uw familieleden “m.a.w. “A libi o kon lekti gi joe dja in Frans-Guyana”. “U zal dus niet meer zoveel hoeven uit te geven aan hulp in Suriname”, aldus Asabina.

De rode draad in de speech van de verschillende hoofdbestuursleden en kaderleden die in delegatie zaten alsook DNA lid Remi Kanape was dat er een drastische verandering moet komen binnen het bestuur van het land. Daarbij werd opgeroepen dat voor de BEP gekozen moet worden omdat de partij de daadwerkelijke decentralisatie van bestuur gaat invoeren in het land zodat er gelijke ontwikkelingskansen zullen zijn voor alle gebieden in Suriname.