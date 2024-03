Gouddelver denkt dat collega iets met zijn ontslag te maken heeft en steekt hem neer

Een ruzie tussen twee gouddelvers in Suriname is afgelopen dinsdag geëindigd in een steekpartij, waarbij één van de mannen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis is opgenomen.

Uit het voorlopig onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat het gaat om de 41-jarige Michel W. en de 38-jarige Gilbert A., die beiden als gouddelvers werkzaam zijn te Ston Bergie in het Sarakreek gebied.

Gilbert A. zou telefonisch ontslag hebben gehad van zijn werkgever en had daarbij een vermoeden dat Michel W. daar iets mee te maken had.

Naar aanleiding daarvan vroeg Gilbert rekenschap aan Michel, hetgeen in een handgemeen uitmondde. Gilbert A. was tijdens het handgemeen gewapend met een mes en bracht het slachtoffer enkele messteken in de buikstreek en de rug toe.

Gezien de ernst van de verwondingen moest het slachtoffer Michel W. vanuit Afobaka per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp worden afgevoerd voor verdere medische behandeling.

De verdachte Gilbert A. werd op woensdag 13 maart jl. in de middaguren op het vliegveld te Zorg en Hoop aangehouden en overgebracht naar de afdeling Recherche Midden Suriname, die belast is met het verder onderzoek.

De verdachte werd voorgeleid aan een hulpofficier en werd na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.