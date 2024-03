11-jarig meisje belt politie na mishandeling moeder door vader

Een 11-jarig meisje heeft afgelopen week naar de politie in Suriname gebeld, met de mededeling dat haar moeder door haar vader werd mishandeld.

Ter plaatse aangekomen trof de politie het meisje aan, die huilend aan de politie vertelde dat haar vader het hoofd van haar moeder 3 keer tegen de muur had geslagen. Verder dat zij niet meer met de situatie thuis kan.

Volgens verklaring van de 34-jarige moeder die met de 38-jarige D.L. getrouwd is en 18 jaar een relatie met hem heeft, wordt zij vaak door hem mishandeld en met de dood bedreigd.

Kort daarvoor werd zij wederom door hem mishandeld en liep zij als gevolg van de mishandeling letsel op. Ook werd zij in de maand februari 2024 ernstig mishandeld waarbij zij een opgezwollen oog en dijbeen had opgelopen en er zelfs bloed uit haar oor kwam. Door deze mishandeling is zij onder behandeling van de KNO arts.

De verdachte, D.L., die zich ook thuis bevond, werd terstond aangehouden en naar het politiebureau overgebracht. Bij de voorgeleiding gaf hij toe zijn vrouw te hebben geslagen, maar dat hij haar niet dusdanig heeft mishandeld. Verder dat hij haar nooit met de dood heeft bedreigd.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd hij in verzekering gesteld. Bureau Geyersvlijt heeft deze zaak in onderzoek.