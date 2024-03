Robinhood verliest eerste wedstrijd in Concacaf Champions Cup

Landskampioen van Suriname Robinhood heeft dinsdag de eerste wedstrijd in de Concacaf Champions Cup 2024 verloren. De club verloor in Costa Rica met 2-0 van Herediano.

De thuisploeg controleerde vanaf het begin de wedstrijd en begon steeds meer druk uit te oefenen op de verdediging van Robinhood, maar doelman Jonathan Fonkel wist telkens weer de nodige reddingen te verrichten.

Herediano opende de score in de 32ste minuut toen een bal in het gebied door Getsel Montes keurig werd afgemaakt voor een 1-0 voorsprong. De rood-groene formatie kreeg kort na de score van Montes wel een grote kans op doel, maar Dimitrio Andro kon niet voorbij Herediano keeper Alexandre Lezcano komen.

De goede vorm van Fonkel zette zich voort in de tweede helft toen hij het schot van Keysher Fuller afwees. Herediano ging op zoek naar nog een doelpunt en was nonchalant in de verdediging.

Robinhood kwam maar niet tot scoren. Een inworp in de 84ste minuut werd door de thuisploeg benut en de 2-0 voorsprong werd in stand gehouden tot het laatste fluitsignaal.

Het verlies van Robinhood betekent echter niet het einde van hun reis in het toernooi, aangezien de return nog moet plaatsvinden. De heenwedstrijd is op woensdag 13 maart in het Franklin Essed stadion.

Voor verdere deelname aan het toernooi zal de Surinaamse kampioen de wedstrijd met drie goals verschil moeten winnen.

