Politie Lelydorp krijgt veel klachten over leerlingen die spijbelen om te flirten

De politie van bureau Lelydorp heeft de afgelopen periode veel klachten ontvangen van leerlingen die in de ochtenduren spijbelen en zich ophouden op het grasveld aan de Lelydorperweg om onder andere te flirten.

Niet alleen de politie van Lelydorp, maar ook andere bureaus binnen Regio Midden Suriname ontvangen klachten over het spijbelen en flirten van leerlingen.

De politie vraagt aan ouders en verzorgers om nauw contact te onderhouden met de schoolleiders over het gedrag, de aanwezigheid en prestatie van hun kind.

“Indien uw kind aan u voorhoudt dat hij of zij vrij van school is, neemt u dan contact op met de schoolleiders om te verifiëren als zulks op waarheid berust. Controle is geen daad van vijandschap”, aldus de politie.