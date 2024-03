Borrelende vrienden krijgen ruzie; man met mes in borst gestoken

Twee vrienden die dinsdag gezellig zaten te borrelen te Bruynzeel project in Suriname, kregen ineens ruzie met elkaar hetgeen uitmondde in een steekpartij.



Vernomen dat de ene man de andere op een gegeven moment zou hebben uitgescholden tijdens het borrelen. Dit viel niet in goede aarde bij de 37-jarige Iwan.

Hij bewapende zich met een houten balk en sloeg de ander hiermee. Die haalde op zijn beurt een mes tevoorschijn waarmee hij Iwan in zijn borststreek stak.

Na de daad verliet de steekgrage verdachte de plaats. Het slachtoffer werd met een ingeschakelde ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

De politie van De Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek. Van de verdachte ontbreekt nog elk spoor.