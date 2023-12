Robinhood kampioen Concacaf Caribbean Cup

Robinhood is woensdagavond in Jamaica kampioen geworden van de Concacaf Caribbean Cup.

In de return van de finale werd Cavalier met 2-0 verslagen, nadat de heenwedstrijd al met 1-0 gewonnen werd door de landskampioen van Suriname.

De Surinaamse kampioen scoorde in de laatste minuten van de wedstrijd. Franklin Singodikromo maakte in de 89e minuut de 1-0 en Jamilho Righters verdubbelde de score in 90+4.

Met het kampioenschap is Robinhood rechtstreeks gekwalificeerd voor de achtste finale van de Concacaf Champions Cup in 2024.